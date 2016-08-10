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لمحة-مؤشر كويت 15 يتراجع صباحا

Wed Aug 10, 2016 6:41am GMT
 
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0631 جمت -

* مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يتراجع 0.5 بالمئة إلى 817 نقطة.

* نزول معظم الأسهم القيادية المدرجة على المؤشر.

* المؤشر السعري الكويتي يرتفع 0.01 بالمئة إلى 5509.04 نقطة.

* أسهم بيتك تفتح منخفضة 1.1 بالمئة وزين 1.5 بالمئة وبنك بوبيان 1.3 بالمئة وبنك الخليج 0.8 بالمئة.

* أسهم فيفا تنخفض 1.06 بالمئة وبنك وربة 1.2 بالمئة والصناعات الوطنية 1.7 بالمئة.

* أسهم ميزان القابضة ترتفع 1.8 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 