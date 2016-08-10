لمحة-مؤشر كويت 15 يتراجع صباحا
0631 جمت -
* مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يتراجع 0.5 بالمئة إلى 817 نقطة.
* نزول معظم الأسهم القيادية المدرجة على المؤشر.
* المؤشر السعري الكويتي يرتفع 0.01 بالمئة إلى 5509.04 نقطة.
* أسهم بيتك تفتح منخفضة 1.1 بالمئة وزين 1.5 بالمئة وبنك بوبيان 1.3 بالمئة وبنك الخليج 0.8 بالمئة.
* أسهم فيفا تنخفض 1.06 بالمئة وبنك وربة 1.2 بالمئة والصناعات الوطنية 1.7 بالمئة.
* أسهم ميزان القابضة ترتفع 1.8 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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