المؤشر السعري الكويتي يغلق مرتفعا 0.1% وكويت 15 يخسر 0.6%
1028 جمت -
* المؤشر السعري الكويتي يغلق مرتفعا 0.1 بالمئة عند 5513 نقطة.
* مؤشر كويت 15 يخسر 0.6 بالمئة ويغلق عند 816.1 نقطة.
* أسهم الكويت الوطني تنخفض 1.7 بالمئة وبيتك 1.1 بالمئة وبنك بوبيان 1.3 بالمئة.
* فيتش: الموازنة الكويتية الجديدة تعكس قوة الوضع المالي للحكومة لكنها تعكس أيضا صعوبة تطبيق إصلاحات هيكلية.
* فيتش: الموازنة الكويتية الجديدة تعكس أيضا جهود الحكومة لتطبيق خطة استثمارات البنية التحتية المحلية.
* أسهم بنك برقان تنخفض 1.5 بالمئة والتجاري 1.4 بالمئة وفيفا 1.1 بالمئة.
* أسهم كيبكو ترتفع 1.8 بالمئة والأهلي 1.6 بالمئة وبنك الخليج 0.9 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.