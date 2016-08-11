Tue 8 Aug 2017 | 21:48 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

إغلاق متباين لمؤشرات الكويت بنهاية الأسبوع

Thu Aug 11, 2016 10:30am GMT
 
[-] نص [+]

1015 جمت -

* المؤشر السعري الكويتي يغلق منخفضا 0.24 بالمئة عند 5499.7 نقطة.

* مؤشر كويت 15 يرتفع 0.19 بالمئة إلى 817.6 نقطة.

* أسهم زين تنخفض 1.5 بالمئة وأمريكانا 0.8 بالمئة وكيبكو 1.8 بالمئة والصناعات الوطنية وبنك الخليج 1.7 بالمئة.

* أسهم مباني تغلق مرتفعة 1.2 بالمئة والكويت الوطني 1.7 بالمئة والتجاري 2.9 بالمئة وبنك برقان 1.5 بالمئة وبنك بوبيان 1.3 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير عبد المنعم درار)
 