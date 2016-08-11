إغلاق متباين لمؤشرات الكويت بنهاية الأسبوع
1015 جمت -
* المؤشر السعري الكويتي يغلق منخفضا 0.24 بالمئة عند 5499.7 نقطة.
* مؤشر كويت 15 يرتفع 0.19 بالمئة إلى 817.6 نقطة.
* أسهم زين تنخفض 1.5 بالمئة وأمريكانا 0.8 بالمئة وكيبكو 1.8 بالمئة والصناعات الوطنية وبنك الخليج 1.7 بالمئة.
* أسهم مباني تغلق مرتفعة 1.2 بالمئة والكويت الوطني 1.7 بالمئة والتجاري 2.9 بالمئة وبنك برقان 1.5 بالمئة وبنك بوبيان 1.3 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير عبد المنعم درار)
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