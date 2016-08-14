تراجع طفيف لمؤشرات الكويت صباحا

الكويت 14 أغسطس آب (رويترز) - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت صباح اليوم بشكل طفيف بلغت نسبته 0.09 في المئة للمؤشر الرئيسي الذي وصل إلى 5494.6 نقطة في حين بلغت نسبة التراجع في مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.01 في المئة ليصل إلى 817.6 نقطة.