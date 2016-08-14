لمحة -تراجع طفيف للمؤشر الكويتي عند الإغلاق

* المؤشر الكويتي يغلق متراجعا بشكل طفيف تصل نسبته إلى 0.01 في المئة إلى 5499 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يغلق مستقرا عند 817.6 نقطة.