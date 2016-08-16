المركزي الكويتي يوافق للأهلي المتحد على إصدار صكوك بحد أقصى 200 مليون دولار
الكويت 16 أغسطس آب (رويترز) - قال البنك الأهلي المتحد الكويتي اليوم الثلاثاء إن بنك الكويت المركزي وافق له على إصدار صكوك بقيمة لا تتجاوز 200 مليون دولار.
وقال البنك الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية والتابع للبنك الأهلي المتحد البحريني في بيان إن الصكوك ستكون ضمن الشريحة الأولى وهدفها تعزيز قاعدة رأسمال البنك وفقا لمتطلبات اتفاقية بازل 3.
وأضاف أن طرح الصكوك سيكون داخل وخارج الكويت وبصيغة المضاربة الإسلامية مبينا أنه سيقوم "باستكمال الموافقات النظامية الأخرى اللازمة (لإتمام عملية الطرح) وفقا للقوانين المعمول بها تمهيدا لتحديد حجم وتوقيت الإصدار." (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار)
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