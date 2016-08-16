لمحة -الأسهم القيادية ترتفع في الكويت بنهاية التداولات
0955 جمت -
* الأسهم القيادية ترتفع بالكويت والمؤشر الرئيسي يصعد 0.27 بالمئة إلى 5507 نقاط ومؤشر كويت 15 يزيد 0.4 بالمئة إلى 824.1 نقطة.
* أسهم بنك الكويت الوطني ومجموعة الصناعات الوطنية ترتفع 1.7 بالمئة وأجيليتي واحدا بالمئة والمباني 1.25 بالمئة.
* هبوط أسهم البنك التجاري الكويتي 4.1 بالمئة وبنك بوبيان 1.3 بالمئة وأريد 5.5 بالمئة.
* القيمة المتداولة 7.1 مليون دينار منها أربعة ملايين للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.