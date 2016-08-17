لمحة -مؤشرات الكويت تتباين في التداولات الصباحية
0615 جمت -
* أداء متفاوت للأسهم الكويتية صباحا والمؤشر الرئيسي ينخفض 0.2 في المئة إلى 5495.8 نقطة بينما مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يرتفع 0.12 في المئة إلى 825.1 نقطة.
* ارتفاع أسهم بيت التمويل الكويتي 1.1 في المئة وأموال 5.1 في المئة وميزان القابضة 1.9 في المئة.
* هبوط أسهم الأهلي المتحد البحريني 1.3 في المئة والكويتية السورية 1.6 في المئة ومشرف 1.7 في المئة.
* القيمة المتداولة ضعيفة للغاية ولم تصل سوى 183 ألف دينار في أول ربع ساعة من فتح الجلسة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.