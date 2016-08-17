لمحة -مؤشرات الكويت تتباين في التداولات الصباحية

0615 جمت -

* أداء متفاوت للأسهم الكويتية صباحا والمؤشر الرئيسي ينخفض 0.2 في المئة إلى 5495.8 نقطة بينما مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يرتفع 0.12 في المئة إلى 825.1 نقطة.

* ارتفاع أسهم بيت التمويل الكويتي 1.1 في المئة وأموال 5.1 في المئة وميزان القابضة 1.9 في المئة.

* هبوط أسهم الأهلي المتحد البحريني 1.3 في المئة والكويتية السورية 1.6 في المئة ومشرف 1.7 في المئة.