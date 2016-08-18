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لمحة -مؤشرات الكويت تغلق متراجعة وسط ضعف شديد في قيمة التداول

Thu Aug 18, 2016 9:59am GMT
 
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0940 جمت -

* المؤشر الكويتي يغلق متراجعا 0.03 في المئة إلى 5471.9 نقطة ومؤشر كويت 15 يهبط 0.4 في المئة إلى 816.2 نقطة.

* قيمة التداولات في واحدة من أضعف حالاتها وتبلغ فقط 4.4 مليون دينار منها مليونا دينار للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15.

* هبوط أسهم بنك الكويت الوطني ومجموعة الصناعات 1.7 في المئة وبنك برقان والبنك التجاري 1.5 في المئة.

* ارتفاع أسهم بيت التمويل الكويتي 1.1 في المئة ونور 1.3 في المئة والساحل 1.2 في المئة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار)
 