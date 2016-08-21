لمحة -ارتفاع طفيف للمؤشر الكويتي صباحا

0627 جمت -

* المؤشر الكويتي يرتفع بنسبة 0.03 في المئة ليصل إلى 5473.5 نقطة ومؤشر كويت 15 يهبط 0.22 في المئة إلى 814.4 نقطة.

* هبوط أسهم بيت التمويل الكويتي 1.1 في المئة وكيبكو 1.8 في المئة والاستثمارات الوطنية 1.9 في المئة.

* ارتفاع أسهم زين 1.5 في المئة وأريد إثنين في المئة والعقارات المتحدة ثمانية في المئة.