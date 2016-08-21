لمحة -مؤشرات الكويت تغلق منخفضة

0955 جمت -

* المؤشر الكويتي يغلق منخفضا 0.08 في المئة إلى 5467.8 نقطة ومؤشر كويت 15 يهبط 0.36 في المئة إلى 813.3 نقطة.

* ارتفاع أسهم بنك الخليج 0.9 في المئة ومجموعة الصناعات 1.75 في المئة والاستثمارات الوطنية 2.4 في المئة.

* هبوط أسهم بيت التمويل الكويتي 1.1 في المئة وزين 1.5 في المئة وبنك بوبيان 1.3 في المئة.