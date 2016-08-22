جي اف اتش البحرينية تسعى للاستحواذ على غالبية أسهم بنك الخير

الكويت 22 أغسطس آب (رويترز) - قالت مجموعة جي اف اتش البحرينية اليوم الإثنين إنها وقعت مذكرة تفاهم للاستحواذ على غالبية أسهم بنك الخير البحريني الذي يعمل في عدة بلدان.

وقالت المجموعة التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية في بيان لبورصة الكويت إن عملية الاستحواذ تتوقف على موافقة مجلس الإدارة والمساهمين والانتهاء من إجراءات الفحص النافي للجهالة والاتفاق على هيكلية الاستحواذ إضافة لموافقة الجهات الرقابية.

تأسس بنك الخير الإسلامي في سنة 2004 وبلغت أصوله الإجمالية 580.5 مليون دولار حتى مارس آذار 20016 طبقا لبيانات تومسون رويترز.

ولم يذكر البيان أية تفاصيل عن عملية الاستحواذ المرتقبة لكنه قال إنها ستخلق مجموعة مالية "أكبر" بعمليات مصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة وماليزيا وتركيا وباكستان والهند.

ومجموعة جي اف اتش البحرينية مدرجة أيضا في بورصة الكويت.