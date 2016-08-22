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لمحة -مؤشرات الكويت تغلق منخفضة والقيمة المتداولة متواضعة

Mon Aug 22, 2016 10:13am GMT
 
[-] نص [+]

0955 جمت -

* المؤشر الكويتي يغلق منخفضا 0.36 في المئة إلى 5447.9 نقطة ومؤشر كويت 15 يهبط 0.3 في المئة إلى 810.6 نقطة.

* إجمالي القيمة المتداولة 8.1 مليون دينار.

* ارتفاع أسهم مراكز 9.1 في المئة والتمدين الاستثمارية 8.6 في المئة والأهلي المتحد البحريني واحدا في المئة.

* هبوط أسهم بنك الكويت الوطني 1.7 في المئة والبنك التجاري 7.4 في المئة والاستثمارات الوطنية 1.9 في المئة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
 