لمحة -مؤشرات بورصة الكويت تتباين في التداولات الصباحية

0615 جمت -

* أداء متباين للأسهم في بورصة الكويت في التداولات الصباحية.

* المؤشر الرئيسي يهبط 0.16 في المئة إلى 5434.3 نقطة ومؤشر كويت 15 يرتفع 0.39 في المئة إلى 813.8 نقطة.

* ارتفاع أسهم بنك الكويت الوطني 1.7 في المئة والساحل 2.4 والاستثمارات الوطنية 2 في المئة وميزان القابضة 1.9 في المئة.

* هبوط أسهم بنك وربة 1.2 في المئة وأرجان 2.6 في المئة والرابطة 3.5 في المئة.