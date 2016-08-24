لمحة -مؤشرات الكويت تهبط صباحا
0618 جمت -
* المؤشر الكويتي يتراجع صباحا 0.08 في المئة إلى 5444.66 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يهبط 0.33 في المئة إلى 813.2 نقطة.
* هبوط أسهم زين 1.5 في المئة وبنك وربة 1.2 في المئة وبيت التمويل الكويتي 1.1 في المئة.
* سهم جي اف اتش يرتفع 2.7 في المئة إلى 77 فلسا لليوم التالي على التوالي بعد الإعلان عن سعيه للاستحواذ على بنك الخير البحريني.
* ارتفاع أسهم القرين للبتروكيماويات إثنين في المئة وإسكان 1.6 في المئة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
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