Tue 8 Aug 2017 | 21:46 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

لمحة -مؤشرات الكويت تغلق مرتفعة

Tue Aug 30, 2016 9:55am GMT
 
[-] نص [+]

0935 جمت -

* المؤشر الكويتي يغلق مرتفعا 0.31 في المئة إلى 5421.4 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يصعد 0.58 في المئة إلى 806.6 نقطة.

* سهم بنك الكويت الوطني يرتفع 1.7 في المئة وأجيليتي 1.1 في المئة والمباني 1.3 في المئة وجي.اف.اتش 5.2 في المئة.

* هبوط أسهم نور 1.2 في المئة والوطنية العقارية 1.3 في المئة والمزايا القابضة 1.8 في المئة.

* قيمة التداول 6.4 مليون دينار منها 3.8 مليون دينار للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820 - تحرير عبد المنعم درار)
 