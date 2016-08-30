لمحة -مؤشرات الكويت تغلق مرتفعة

0935 جمت -

* المؤشر الكويتي يغلق مرتفعا 0.31 في المئة إلى 5421.4 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يصعد 0.58 في المئة إلى 806.6 نقطة.

* سهم بنك الكويت الوطني يرتفع 1.7 في المئة وأجيليتي 1.1 في المئة والمباني 1.3 في المئة وجي.اف.اتش 5.2 في المئة.

* هبوط أسهم نور 1.2 في المئة والوطنية العقارية 1.3 في المئة والمزايا القابضة 1.8 في المئة.