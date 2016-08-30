صعود معظم بورصات الخليج لكن بقيم تداول منخفضة ومصر ترتفع

من أندرو تورشيا

دبي 30 أغسطس آب (رويترز) - ارتفعت معظم أسواق الأسهم الخليجية اليوم الثلاثاء استجابة لصعود أسعار النفط والبورصات العالمية لكن قيم التداول في السعودية ودبي كانت منخفضة وهو ما يشير إلى أن كثيرا من المستثمرين لا يتوقعون استمرار الصعود وأحجموا عن المشاركة.

وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية واحدا بالمئة مع صعود الأسهم على نطاق واسع. وتفوقت الأسهم الرابحة على الخاسرة بواقع 119 إلى 22.

وصعد سهم مصرف الراجحي 2.3 بالمئة. وشهد السهم هبوطا حادا في الأسابيع الماضية نظرا للقلق بشأن القروض الرديئة بفعل تباطؤ الاقتصاد السعودي.

وارتفع سهم مجموعة الطيار للسفر 4.3 بالمئة. وتقدم الشركة الخدمات للحجاج في موسم الحج الذي يبدأ هذا العام في التاسع من سبتمبر أيلول.

وزاد مؤشر بورصة قطر 0.5 بالمئة. وتلقى المؤشر دعما على مدى الأسابيع الماضية من خطة اف.تي.اس.إي لمؤشرات الأسواق لإدراج بعض الأسهم القطرية الرئيسية في مؤشرها للأسواق الناشئة. ومن المنتظر الإعلان عن الأسهم المنتقاة بعد إغلاق السوق غدا الأربعاء.

وارتفع سهم مصرف الريان المتخصص في المعاملات الإسلامية وأحد المرشحين للإدراج 1.8 بالمئة.

وصعد مؤشر سوق دبي 0.5 بالمئة في تعاملات هزيلة وحققت معظم الأسهم العشرة الأكثر تداولا مكاسب. وصعد سهم مجموعة جي.اف.اتش المالية 4.3 بالمئة مسجلا أعلى مستوياته في 21 شهرا وكان الأكثر تداولا في السوق.