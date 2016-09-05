لمحة -المؤشر الكويتي يهبط صباحا وارتفاع طفيف لمؤشر الأسهم القيادية

0620 جمت -

* المؤشر الكويتي يهبط 0.29 في المئة إلى 5380.3 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يرتفع 0.04 في المئة إلى 802.6 نقطة.

* هبوط أسهم مجموعة الصناعات الوطنية 1.7 في المئة والكويتية للاستثمار 3.5 في المئة وأجيليتي 1.1 في المئة وبنك برقان 1.5 في المئة.

* ارتفاع أسهم زين 1.6 في المئة وبنك وربة 1.2 في المئة والبنك التجاري الكويتي 1.7 في المئة.