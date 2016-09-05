لمحة -المؤشر الكويتي يغلق منخفضا
0955 جمت -
* المؤشر الكويتي يغلق منخفضا 0.27 في المئة إلى 5380.8 نقطة ومؤشر كويت 15 يرتفع 0.08 في المئة إلى 802.9 نقطة.
* ارتفاع أسهم بيت التمويل الكويتي 1.1 في المئة وميزان القابضة اثنين في المئة وأريد 3.9 في المئة.
* هبوط أسهم أجيليتي وفيفا 1.1 في المئة ومجموعة الصناعات 1.7 في المئة وبنك الخليج 0.9 في المئة.
* إجمالي قيمة التداول 3.4 مليون دينار منها 1.9 مليون دينار للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار)
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