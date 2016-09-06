لمحة -مؤشرات الكويت تغلق مرتفعة

0955 جمت -

* المؤشر الكويتي يغلق مرتفعا 0.35 في المئة إلى 5399.7 نقطة ومؤشر كويت 15 يصعد 0.27 في المئة إلى 805.1 نقطة

* ارتفاع أسهم بنك وربة 2.44 في المئة وبنك الخليج 1.8 في المئة والبنك التجاري الكويتي 5.1 في المئة وزين 1.6 في المئة وفيفا 2.25 في المئة

* هبوط أسهم أجيليتي 2.2 في المئة وكيبكو 1.8 في المئة والمال 3.1 في المئة.