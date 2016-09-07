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مؤشرات الكويت تغلق مرتفعة وسط أنباء عن اقتراب إتمام صفقة أمريكانا

Wed Sep 7, 2016 10:06am GMT
 
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الكويت 7 سبتمبر أيلول (رويترز) - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت اليوم الأربعاء وسط أنباء عن اقتراب موعد إتمام صفقة بيع الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) من مجموعة الخير لشركة أدبتيو الإماراتية.

وأغلق المؤشر الكويتي الرئيسي مرتفعا 0.25 في المئة إلى 5413.4 نقطة كما صعد مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 1.22 في المئة إلى 814.9 نقطة.

وقالت جريدة الجريدة اليوم إن شركة الاستثمارات الوطنية وهي إحدى شركات مجموعة الخرافي الكويتية ستنفذ صفقة أمريكانا نيابة عن أطراف الصفقة وذلك في المزاد المرتقب في البورصة عقب عطلة العيد.

وقال عدنان الدليمي المحلل المالي لرويترز إن هذه الصفقة لو تمت فستكون "محفزا كبيرا سيسحب معه عدة قطاعات في السوق منها الاستثمار والبنوك والعقارات."

وأضاف أن هذا الأمر "سينعكس إيجابيا بشكل كبير على مجموعة الخرافي والسوق كله.. من الواضح أن هناك مجهودا كبيرا يبذل لإتمام الصفقة.. الجميع يرغب في إتمامها."

وارتفعت أسهم بنك الكويت الوطني 1.7 في المئة وبيت التمويل الكويتي وأجيليتي 1.1 في المئة وأمريكانا 0.8 في المئة وزين 3.1 في المئة.

وهبطت أسهم أعيان 3.1 في المئة والتجارية العقارية 1.3 في المئة ونور 1.25 في المئة والمدينة واحدا في المئة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير إسلام يحيى)
 