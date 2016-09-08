لمحة -الأسهم القيادية تهبط صباحا في الكويت
0630 جمت -
* المؤشر الكويتي يتراجع صباحا 0.02 في المئة إلى 5412.5 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يهبط 0.62 في المئة إلى 809 نقاط.
* سهم أمريكانا يرتفع 0.8 في المئة والاستثمارات الوطنية 3.7 في المئة وجي اف اتش 1.2 في المئة.
* هبوط أسهم بنك الكويت الوطني 1.7 في المئة وبيت التمويل الكويتي 1.1 في المئة وفيفا 2.2 في المئة.
* القيمة المتداولة 870 ألف دينار بعد مرور نصف ساعة على بدء الجلسة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير إسلام يحيى)
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