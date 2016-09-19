مؤشرات الكويت تتباين في التعاملات الصباحية

الكويت 19 سبتمبر أيلول (رويترز) - تباينت مؤشرات بورصة الكويت في التعاملات الصباحية اليوم الاثنين حيث انخفض المؤشر الرئيسي بحلول الساعة 0630 بتوقيت جرينتش 0.06 في المئة ليصل إلى 5432 نقطة في حين ارتفع مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.21 في المئة إلى 812.2 نقطة.

وتوقع عدنان الدليمي المحلل المالي أن تعدل الأسهم القيادية وضعها اليوم بعد هبوطها أمس حيث يسعى المضاربون للاستفادة من التراجعات التي حدثت لبعض هذه الأسهم.

وقال الدليمي إن القيمة المتداولة الضعيفة "تبقى هي المشكلة الأساسية" في سوق الكويت حاليا مبينا أن السوق لم تأخذ زخمها بعد في أعقاب عطلة عيد الأضحى.

وارتفعت أسهم بنك الكويت الوطني 1.7 في المئة والبنك التجاري الكويتي 1.5 في المئة وبنك وربة 1.2 في المئة.