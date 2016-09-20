Tue 8 Aug 2017 | 21:46 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

لمحة -مؤشرات الكويت تهبط صباحا

Tue Sep 20, 2016 6:41am GMT
 
[-] نص [+]

0635 جمت -

* المؤشر الكويتي الرئيسي يهبط 0.2 في المئة إلى 5419 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يهبط 0.55 في المئة إلى 810.1 نقطة.

* هبوط أسهم بنك الكويت الوطني 1.7 في المئة وبيت التمويل الكويتي وفيفا 1.1 في المئة وميزان القابضة 1 في المئة.

* ارتفاع أسهم زين 1.5 في المئة ورمال الكويت 6.7 في المئة ومنازل 7.8 في المئة.

* القيمة المتداولة 960 ألف دينار فقط منها 216 ألفا للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير إسلام يحيى)
 