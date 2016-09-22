سهم أمريكانا يصعد في الكويت بعد تأكيد إتمام شروط صفقة بيعها لأدبتيو

الكويت 22 سبتمبر أيلول (رويترز) - صعد سهم الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) صباح اليوم الخميس في بورصة الكويت بعد تأكيد إتمام شروط صفقة بيع حصة شركة الخير للأسهم والعقارات التابعة لمجموعة الخرافي لشركة أدبتيو التي يقودها رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار.

وبحلول الساعة 0613 بتوقيت جرينتش صعد السهم 2.44 بالمئة ليصل إلى 2520 فلسا بعد أن كان قد فتح على ارتفاع قدره 3.25 بالمئة.

وصعد المؤشر الرئيسي 0.11 بالمئة إلى 5397 نقطة في حين هبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية بنسبة 0.4 بالمئة إلى 811 نقطة.

وصعدت أسهم مجموعة الخرافي ومنها الاستثمارات الوطنية 5.4 بالمئة والساحل 4.8 بالمئة والمال 4.4 بالمئة.