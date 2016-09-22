لمحة -سهم أمريكانا يغلق مرتفعا في بورصة الكويت بعد اكتمال شروط بيعها لأدبتيو

‭0940‬ جمت -

* المؤشر الكويتي يغلق مرتفعا 0.28 في المئة إلى 5405.8 نقطة ومؤشر كويت 15 يهبط 0.24 في المئة إلى 812.4 نقطة.

* سهم أمريكانا يغلق مرتفعا 1.6 في المئة إلى 2.5 دينار بعد الإعلان عن اكتمال كل شروط صفقة بيعها لأدبتيو.

* ارتفاع أسهم بنك الخليج 0.9 في المئة وزين 1.5 في المئة وأجيليتي 1.1 في المئة.