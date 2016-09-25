لمحة -مؤشرات الكويت تتباين صباحا

0611 جمت -

* المؤشر الكويتي الرئيسي يهبط 0.24 في المئة إلى 5392.5 نقطة ومؤشر كويت 15 يصعد 0.13 في المئة إلى 813.5 نقطة.

* ارتفاع أسهم بيت التمويل الكويتي 1.1 في المئة والبنك التجاري 1.3 في المئة والخليجية المغاربية 2.9 في المئة.

* هبوط أسهم بنك وربة 1.2 في المئة وفيفا وبنك الكويت الدولي 1.1 في المئة.