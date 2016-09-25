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لمحة -مؤشرات الكويت تتباين صباحا

Sun Sep 25, 2016 6:29am GMT
 
[-] نص [+]

0611 جمت -

* المؤشر الكويتي الرئيسي يهبط 0.24 في المئة إلى 5392.5 نقطة ومؤشر كويت 15 يصعد 0.13 في المئة إلى 813.5 نقطة.

* ارتفاع أسهم بيت التمويل الكويتي 1.1 في المئة والبنك التجاري 1.3 في المئة والخليجية المغاربية 2.9 في المئة.

* هبوط أسهم بنك وربة 1.2 في المئة وفيفا وبنك الكويت الدولي 1.1 في المئة.

* القيمة المتداولة تبلغ نحو 880 مليون دينار بعد مرور 11 دقيقة على بدء الجلسة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
 