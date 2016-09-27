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ملخص-بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

Tue Sep 27, 2016 9:52am GMT
 
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0930 جمت -

* المؤشر الكويتي يغلق مرتفعا 0.08% إلى 5412.37 نقطة ومؤشر كويت 15 يصعد 0.62% إلى 819.08 نقطة.

* قال محافظ المركزي الكويتي محمد الهاشل اليوم إن الإصلاح المالي يمكن أن يساعد اقتصاد الكويت على التكيف مع أسعار النفط المنخفضة.

* مثنى الصالح رئيس قطاع الأسواق بهيئة أسواق المال بالكويت يقول إن الهيئة تعمل حاليا مع بورصة الكويت لإنشاء سوق جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة تكون ضمن إطار البورصة الحالية.

* ارتفاع أسهم بنك بوبيان 1.28% وبنك الكويت الوطني 1.69% وكيبكو 1.85% وهبوط سهم أمريكانا 1.59% بنهاية الجلسة.

* (إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)
 