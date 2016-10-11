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البنك الأهلي المتحد الكويتي يعتزم إصدار صكوك بقيمة لا تتجاوز 200 مليون دولار

Tue Oct 11, 2016 11:30am GMT
 
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الكويت 11 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال البنك الأهلي المتحد الكويتي اليوم الثلاثاء إنه يعتزم إصدار صكوك غير محددة المدة بقيمة لا تتجاوز 200 مليون دولار.

وقال البنك الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية في بيان لبورصة الكويت إن الحملة الترويجية لإصدار الصكوك سوف تبدأ غدا الأربعاء.

وأضاف البيان أن عائدات هذه الصكوك التي ستكون ضمن صكوك الشريحة الأولى الإضافية سوف تستخدم "لتعزيز قاعدة رأس المال.. وفقا لمتطلبات بازل3."

والبنك الأهلي المتحد الكويتي مملوك بنسبة 67.33 في المئة للبنك الأهلي المتحد البحريني بحسب بيانات لرويترز. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
 