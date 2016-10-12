بورصة الكويت تغلق منخفضة وسط تداولات هزيلة
الكويت 12 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أغلقت بورصة الكويت على هبوط اليوم الأربعاء وخيم ضعف التداولات على البورصة حيث بلغت القيمة 2.9 مليون دينار فقط.
وأغلق المؤشر الرئيسي منخفضا 0.07 بالمئة إلى 5346.5 نقطة وهبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.41 بالمئة إلى 804.9 نقطة.
وقال عدنان الدليمي المحلل المالي إن هبوط السوق الكويتية يأتي في إطار ما وصفه "بالوضع عير العادي والاستثنائي" الذي تشهده الأسواق العالمية.
وأضاف أن هناك حالة من التحفظ من قبل المستثمرين الذين يرغبون في أخبار جيدة أو توقعات لمشاريع وصفقات كبيرة أو دخول المحفظة الوطنية الحكومية حتى يطمئنوا.
وارتفعت أسهم بنك الخليج 0.9 بالمئة وأجيليتي 1.1 بالمئة وفيفا 1.15 بالمئة والمدينة 3.5 بالمئة.
وهبطت أسهم بنك الكويت الوطني 1.7 في المئة وكيبكو 1.9 بالمئة وطيران الجزيرة 1.2 بالمئة والكويتية للاستثمار 2.4 بالمئة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
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