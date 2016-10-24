المدير المالي: الوطنية العقارية الكويتية تنوي بيع صكوك بقيمة 500 مليون دولار

من دافيد باربوشيا

دبي 24 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال المدير المالي للشركة الوطنية العقارية الكويتية في تصريحات لرويترز اليوم الاثنين إن شركته تخطط لإصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار أوائل العام القادم للمساهمة في تمويل مشروعات جديدة وإعادة تمويل دين قائم.

وقال شيف هيريماث في مقابلة على هامش مؤتمر تمويلي إن الشركة على وشك الحصول على تصنيف ائتماني من ستاندرد آند بورز وستسعى بعد ذلك لتعيين بنوك لترتيب إصدار الصكوك المزمع.

وسيكون أجل استحقاق الصكوك سبع سنوات وبينما سيتحدد التوقيت الدقيق للبيع استنادا إلى ظروف السوق ولكن الشركة ترغب في جمع التمويل في الربع الأول من العام القادم.

وقال هيريماث إن جزءا من حصيلة البيع سيستخدم لدعم أعمال تطوير عقاري جديدة في حين سيستخدم جزء آخر لإعادة تمويل دين مصرفي قائم.

وتجمع الشركة أيضا قرضا بقيمة 2.4 مليار درهم (654 مليون دولار) لتطوير مول ريم في أبوظبي.

وقال هيريماث إن الشركة ترتب الصفقة بنفسها مع عدد من البنوك وإن من المتوقع إكمال الإصدار بنهاية نوفمبر تشرين الثاني.

والشركة الوطنية العقارية وشركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (يوباك) هما مطورا مشروع ريم مول الذي من المقرر افتتاحه في 2018.

وبحسب موقعه الإلكتروني سيتكلف مشروع ريم مول أربعة مليارات درهم وسيقام على مساحة 2.8 مليون قدم مربعة ليضم 450 متجرا عند اكتماله.