وحدة بيت التمويل الكويتي التركية تصدر صكوكا بقيمة 500 مليون دولار

الكويت 5 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال بيت التمويل الكويتي (بيتك) اليوم السبت إن وحدته في تركيا بيت التمويل الكويتي التركي (بيتك-تركيا) أصدر صكوكا قيمتها 500 مليون دولار لأجل 5 سنوات بعائد ثابت 5.136 في المئة.

ويمتلك بيت التمويل الكويتي نسبة 62 بالمئة في بيتك-تركيا الذي يأتي في المرتبة الأولى بين البنوك الإسلامية العاملة في تركيا حيث تنمو أعماله بما بين 20 و25 بالمئة سنويا ويملك 327 فرعا موزعة على مناطق تركيا المختلفة.

وقالت مجموعة بيت التمويل الكويتي في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه إنه سيتم إدراج الصكوك للتداول في سوق أيرلندا للأوراق المالية.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة مازن سعد الناهض إن هذا الإصدار هو "انجاز جديد يضاف لسجلات بيتك في سوق الصكوك كما هو استمرار لسلسلة الإصدارات الناجحة التي قام بها بيتك-تركيا."

واعتبر الناهض أن هذه الخطوات "تساهم بصورة كبيرة في نمو البنك وتعكس قدرته على استقطاب الأموال من الأسواق العالمية الأمر الذي يؤكد الثقة في متانة وضع البنك وخططه التوسعية."

وأوضح أن بيتك تركيا فوض لترتيب هذه الصكوك بنوكا ومؤسسات عالمية بقيادة شركة بيتك كابيتال كمنسق عالمي ومدير ومسوق رئيسي للإصدار مبينا أن بيتك كابيتال لعبت دورا رئيسيا في نجاح هذا الإصدار رغم تقلب الأسواق ومعدلات الفائدة وكذلك الظروف السياسية التي تمر بها تركيا.

وأضاف أن بيتك كابيتال تمكنت باعتبارها المنسق العالمي لهذا الإصدار من التفاوض والتنسيق مع البنوك الأخرى والمستثمرين لإصدار الصكوك "بعائد ممتاز لكل من المستثمرين والجهة المصدرة للصكوك وجمع المبلغ المطلوب من الأسواق العالمية في وقت قياسي."

وقال إن السعر الاسترشادي الأولي لإصدار الصكوك قد تم تحديده بمستوى أعلى من 400 نقطة أساس فوق متوسط سعر المبادلة مشيرا إلى إن الإصدار شهد أثناء فترة الاكتتاب طلبا متزايدا من قبل 120 جهة مختلفة وتجاوز الطلب عليه 1.9 مليار دولار أمريكي أي ما يزيد عن 3.8 أضعاف المبلغ المطلوب.

وأشار إلى أنه تم تعديل التسعير عن ذلك النطاق الأولي إلى السعر النهائي للإصدار ليصبح 385 نقطة أساس فوق متوسط أسعار المبادلة ليعكس الإقبال المتزايد والإدارة الجيدة للإصدار وليحقق أفضل سعر بالمقارنة مع البنوك التركية الأخرى.