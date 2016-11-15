جي إف اتش البحرينية تستثمر 45 مليون دولار مع مجموعة إيه إم إيه

الكويت 15 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت مجموعة جي إف اتش البحرينية اليوم الثلاثاء إن شركتها التابعة جي إف اتش كابيتال المحدودة وقعت اتفاقية للاستثمار في مجموعة إيه إم إيه التعليمية بقيمة 45 مليون دولار.

وقالت جي إف اتش في بيان لبورصة الكويت إن هذا المبلغ سيكون عبارة عن تسهيلات مرابحة قابلة للتحويل بما يتفق مع مباديء الشريعة الإسلامية وسيتم طرح 90 في المئة منه على المستثمرين.

وتعمل مجموعة جي إف اتش البحرينية وفق قواعد الشريعة الإسلامية وهي مدرجة في بورصة الكويت.

وأضاف البيان أن مجموعة إيه إم إيه تقوم بإدارة أكبر شبكة من المعاهد التعليمية في كافة أنحاء قارة آسيا وتشمل أنشطتها التعليمية كافة مراحل التعليم الأساسية بدءا من المرحلة التمهيدية حتى المرحلة الثانوية ثم الجامعية ومراحل الدراسات العليا.

وتمتد أنشطة المجموعة من الفلبين إلى هونج كونج وماكاو في الصين في قارة آسيا بالإضافة إلى نيجيريا وسلطنة عمان والعراق والبحرين وجدة في السعودية.

وتوقعت مجموعة جي إف اتش أن يكون لهذه الصفقة "أثر إيجابي" على نتائجها المالية في الربع الأخير من 2016.