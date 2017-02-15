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لمحة-بورصة الكويت تغلق على ارتفاعات قوية بدعم من مكاسب البنوك

Wed Feb 15, 2017 9:46am GMT
 
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0940 جمت -

* مؤشر كويت 15 يغلق مرتفعا 1.14% عند 974.7 نقطة والمؤشر السعري الرئيسي 0.94% عند 6814.8 نقطة.

* قيم التداول بلغت 71.352 مليون دينار.

* أسهم بنك وربة تغلق مرتفعة 6% وبنك الخليج 4.8% وبنك الكويت الوطني 1.4% وبنك الكويت الدولي 3.6% وبيت التمويل الكويتي 1.64% وزين 2.1%.

* هبوط أسهم مباني 1.2% ومشاريع 1.9% وبوبيان للبتروكيماويات 1.7% واستقرار أجيليتي. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020223948031)
 