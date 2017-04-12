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لمحة-تراجع الأسهم القيادية عند الإغلاق بالكويت

Wed Apr 12, 2017 10:11am GMT
 
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1008 جمت -

* مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يغلق منخفضا 0.62 بالمئة عند 953.3 نقطة والمؤشر السعري الرئيسي يرتفع 0.18 بالمئة إلى 7042.12 نقطة.

* أسهم بنك الكويت الوطني تنزل 1.43 بالمئة ومشاريع 4.4 بالمئة وبنك وربة 1.89 بالمئة وبوبيان للبتروكيماويات 1.72 بالمئة وبيت التمويل الكويتي 1.82 بالمئة وبنك الكويت الدولي 1.89 بالمئة.

* أسهم زين تزيد 2.15 بالمئة وبنك الخليج 1.96 بالمئة واستقرار فيفا وبنك بوبيان وبنك برقان وأجيليتي. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020223948031)
 