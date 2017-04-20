لمحة -مؤشرات بورصة الكويت تغلق متباينة
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* مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يغلق منخفضا 0.38% عند 923.34 نقطة والسعري الرئيسي يرتفع 0.38% عند 6813.53 نقطة.
* أسهم فيفا تغلق منخفضة 1.16% وبنك الكويت الوطني 1.45% وبنك برقان 1.5% وأمريكانا 1.63%.
* أسهم بنك الكويت الدولي تغلق مرتفعة 2% وبنك بوبيان 1.2% وبنك الخليج 0.81% وبوبيان للبتروكيماويات 3.5% واستقرار زين ومباني.
* إجمالي القيمة المتداولة 26.718 مليون دينار وعدد الصفقات 5754 صفقة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير إيهاب فاروق)
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