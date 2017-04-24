لمحة -الأسهم القيادية تهبط صباحا بالكويت

* المؤشر الكويتي الرئيسي يرتفع 0.22% إلى 6834 نقطة وكويت 15 للأسهم القيادية يهبط 0.35% إلى 912.12 نقطة.

* إجمالي القيمة المتداولة 7 ملايين دينار بعد مرور نحو ساعة على بدء الجلسة.