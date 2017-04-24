لمحة -الأسهم القيادية تهبط صباحا بالكويت
0700 جمت -
* المؤشر الكويتي الرئيسي يرتفع 0.22% إلى 6834 نقطة وكويت 15 للأسهم القيادية يهبط 0.35% إلى 912.12 نقطة.
* إجمالي القيمة المتداولة 7 ملايين دينار بعد مرور نحو ساعة على بدء الجلسة.
* ارتفاع أسهم أجيليتي 1.6% والبنك الأهلي المتحد الكويتي 0.9% وهيومن سوفت 2.7%.
* هبوط أسهم زين 1.1% وبيت التمويل الكويتي 1% وفيفا 1.2% والاستثمارات الوطنية 1.9% ونور 3.8%. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار)
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