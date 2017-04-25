مقدمة 1-نمو صافي ربح بيت التمويل الكويتي 13% في الربع/1

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الكويت 25 أبريل نيسان (رويترز) - حقق بيت التمويل الكويتي، أكبر بنك إسلامي في البلاد، ارتفاعا نسبته 13.1 بالمئة في أرباحه الصافية للربع الأول من العام الحالي مقارنة مع مستواها قبل عام بسبب زيادة الإيرادات.

وقال بيت التمويل الكويتي في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء إنه حقق 38.588 مليون دينار (126.85 مليون دولار) أرباحا صافية في الربع الأول من 2017 مقارنة مع 34.104 مليون دينار قبل عام.

كانت المجموعة المالية هيرمس توقعت أن يحقق البنك أرباحا صافية قدرها 37.56 مليون دينار في الربع الأول.

وقال البيان إن صافي إيرادات التمويل زاد ثلاثة بالمئة عن مستواه قبل عام بينما ارتفعت إيرادات الأتعاب والعمولات 19 بالمئة وإيرادات الاستثمار 489 بالمئة في حين زادت الإيرادات الأخرى 11 بالمئة.

في المقابل هبطت المصروفات التشغيلية ستة بالمئة.

وقال رئيس مجلس الإدارة حمد عبد المحسن المرزوق في بيان تلقت رويترز نسخة منه إن الأرباح "تؤكد التنفيذ المتقن والفعال لاستراتيجية البنك في التركيز على العمل المصرفي الأساسي وتحقيق نمو مستقر ومستدام ضمن اطار الأداء المتوازن والمتناسق عبر بنوك المجموعة في تركيا والبحرين وماليزيا وألمانيا وغيرها".

وأضاف أن البنك نجح في عملية إعادة هيكلة استثماراته وتحسين جودة أصوله ومواصلة اتباع سياسة حصيفة بتجنيب المخصصات لمواجهة التحديات الأمر الذي أدى إلى تحسين معدلات كفاية رأس المال وتعزيز المركز المالي للبنك.