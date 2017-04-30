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لمحة -الأسهم القيادية ترتفع في الكويت صباحا

Sun Apr 30, 2017 6:36am GMT
 
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0613 جمت -

* المؤشر الكويتي الرئيسي يهبط 0.1 بالمئة إلى 6847.5 نقطة وكويت 15 للأسهم القيادية يرتفع 0.14 بالمئة إلى 911.9 نقطة.

* إجمالي القيمة المتداولة 2.2 مليون دينار بعد مرور 13 دقيقة على بدء الجلسة.

* ارتفاع أسهم زين وجي.اف.اتش 1.1 بالمئة وكامكو 2.15 بالمئة والمال 2.5 بالمئة.

* هبوط أسهم البنك الأهلي المتحد الكويتي 0.9 بالمئة والراي 5.7 بالمئة وبيان اثنين بالمئة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
 