Tue 8 Aug 2017 | 21:29 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

لمحة -مؤشرات بورصة الكويت تنخفض في التداولات الصباحية

Mon May 1, 2017 6:37am GMT
 
[-] نص [+]

0625 جمت -

* المؤشر الكويتي الرئيسي يتراجع 0.32% إلى 6821.4 نقطة وكويت 15 للأسهم القيادية 0.42% إلى 915.5 نقطة.

* هبوط أسهم زين 1.1% وبنك وربة 0.8% وبيت التمويل الكويتي 1% وفيفا والمباني 1.2%.

* ارتفاع أسهم جي.إف.اتش 2% وأريد 1.7% وهيومن سوفت 0.5% والامتياز 1.2%.

* إجمالي قيمة التداولات 2.5 مليون دينار بعد مرور 25 دقيقة على بدء الجلسة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار)
 