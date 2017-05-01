لمحة -الأسهم القيادية تغلق على انخفاض في بورصة الكويت
0935 جمت -
* المؤشر الكويتي الرئيسي يغلق منخفضا 0.73 بالمئة عند 6793.06 نقطة وكويت 15 للأسهم القيادية يهبط 0.72 بالمئة إلى 912.76 نقطة.
* أسهم بوبيان للبتروكيماويات تغلق منخفضة 1.7 بالمئة وبنك بوبيان 2.4 بالمئة والكويت الدولي 0.8 بالمئة وفيفا 1.2 بالمئة.
* أسهم بيت التمويل الكويتي تفقد واحدا بالمئة والكويت الوطني 1.45 بالمئة وصعود سهم المباني 1.2 بالمئة.
* إجمالي القيمة المتداولة 11.35 مليون دينار منها أربعة ملايين لأسهم كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
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