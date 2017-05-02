أرباح بنك وربة الكويتي تقفز نحو 300% في الربع/1

الكويت 2 مايو أيار (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال بنك وربة الكويتي اليوم الثلاثاء قفزة نسبتها 298 بالمئة في الأرباح الصافية في الربع الأول من العام الحالي بفضل زيادة المحفظة التمويلية وإيرادات الأتعاب.

وقال البنك الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية في بيان للبورصة الكويتية اليوم إنه حقق 1.3 مليون دينار (4.3 مليون دولار) ربحا صافيا في الربع الأول مقابل 328 ألف دينار قبل عام.

وذكر البيان أن الارتفاع يعود إلى "زيادة المحفظة التمويلية بنسبة 64 في المئة كما في مارس (آذار) 2017 مقارنة برصيد المحفظة كما في 31 مارس 2016".

وأضاف البيان أن صافي إيرادات الأتعاب والعمولات زاد أيضا مما ساهم في زيادة ربح التشغيل "بعد مخصص انخفاض القيمة بمليون دينار كويتي تقريبا".