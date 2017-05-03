لمحة -سهم زين مستقر في الكويت بعد إعلان نتائج الربع/1
0635 جمت -
* سهم شركة زين للاتصالات المتنقلة الكويتية مستقر عند 435 فلسا في بورصة الكويت بعد تحقيق ارتفاع بنسبة 3 في المئة في أرباح الربع/1.
* بلغت الأرباح الصافية لشركة زين 38 مليون دينار في الربع/1 مقابل 37 مليون دينار قبل عام.
* المؤشر الرئيسي لبورصة الكويت يرتفع 0.4% إلى 6787 نقطة وكويت 15 للأسهم القيادية يهبط 0.12% إلأى 912 نقطة.
* ارتفاع أسهم بنك برقان وبنك الكويت الدولي 1.6% والمباني 1.2% وألافكو 6.6%.
* هبوط أسهم بنك بوبيان 1.2% وبنك وربة 0.8% وبيت التمويل الكويتي 1% وطيران الجزيرة 3.9% .
* إجمالي القيمة المتداولة 2.75 مليون دينار بعد مرور 35 دقيقة على بدء الجلسة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير إيهاب فاروق)
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