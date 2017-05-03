جي.اف.اتش البحرينية تحقق قفزة في أرباحها الفصلية بالربع/1

الكويت 3 مايو أيار (رويترز) - حققت مجموعة جي.اف.اتش البحرينية قفزة في أرباحها الفصلية في الربع الأول من العام حيث ارتفعت 427 بالمئة على أساس سنوي.

وقالت الشركة في بيان إنها حققت 31.9 مليون دولار ربحا صافيا في الربع الأول من 2017 مقابل 6.06 مليون دولار قبل عام.