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لمحة-بورصة الكويت تغلق مرتفعة

Wed May 3, 2017 9:43am GMT
 
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0940 جمت -

* مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يغلق مرتفعا 0.28 بالمئة عند 915.72 نقطة والمؤشر السعري الرئيسي يرتفع 0.58 بالمئة إلى 6798.7 نقطة.

* أسهم مباني تزيد 2.47 بالمئة وفيفا 3.57 بالمئة وبنك الكويت الدولي 1.63 بالمئة وبنك برقان 4.69 بالمئة وأمريكانا 4.17 بالمئة وبوبيان للبتروكيماويات 1.75 بالمئة.

* أسهم زين تنزل 1.15 بالمئة وبيت التمويل الكويتي واحدا بالمئة وبنك بوبيان 1.23 بالمئة وبنك الخليج 1.6 بالمئة واستقرار بنك الكويت الوطني وأجيليتي. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020223948031)
 