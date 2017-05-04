لمحة -الأسهم الكويتية تغلق على انخفاض
0955 جمت -
* المؤشر الكويتي يغلق منخفضا 0.68% عند 6752.8 نقطة وكويت 15 يهبط 1.02% إلى 906.38 نقطة.
* سهم كيبكو الكويتية يهبط 6% إلى 390 فلسا بعد هبوط الأرباح الفصلية بنسبة 62 بالمئة بسبب زيادة تكاليف بعض القطاعات.
* كيبكو قالت إنها حققت أرباحا صافية 5.067 مليون دينار (16.65 مليون دولار) في الربع الأول من 2017 مقارنة مع 13.502 مليون دينار قبل عام.
* هبوط أسهم بنك الكويت الوطني وبنك برقان 1.5% وزين 1.2% وأجيليتي 1.6%.
* ارتفاع أسهم فيفا 1.15% وأريد 1.6% وطيران الجزيرة 2% والبنك الأهلي الكويتي 3.3%.
* إجمالي قيمة التداولات 18.8 مليون دينار منها 9.8 مليون دينار للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار)
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