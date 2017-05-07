لمحة -الأسهم القيادية تهبط صباحا في بورصة الكويت
0633 جمت -
* المؤشر الكويتي ينخفض 0.77 بالمئة إلى 6700 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يهبط 1.23 بالمئة إلى 895.2 نقطة.
* إجمالي القيمة المتداولة 3.1 مليون دينار بعد مرور 33 دقيقة على بدء الجلسة.
* هبوط أسهم زين 1.2 بالمئة وأجيليتي 1.6 بالمئة وكيبكو 3.85 بالمئة وبيت التمويل الكويتي اثنين بالمئة وفيفا 2.3 بالمئة.
* ارتفاع أسهم البنك الأهلي المتحد الكويتي 0.96 بالمئة وامتيازات 6.25 بالمئة والمشتركة 1.8 بالمئة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
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