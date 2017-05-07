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الأسهم الكويتية تغلق على انخفاض مع هبوط أسعار النفط والأسواق الخليجية

Sun May 7, 2017 10:19am GMT
 
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الكويت 7 مايو أيار (رويترز) - أغلقت مؤشرات بورصة الكويت اليوم الأحد على انخفاض كبير وسط تكهنات بتأثر المتعاملين بهبوط أسعار النفط وانخفاض البورصات الخليجية الأخرى.

وأغلق المؤشر الكويتي الرئيس منخفضا 2.8% ليصل إلى 6564.66 نقطة كما هبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 2.5% إلى 883.68 نقطة.

وقال ميثم الشخص المحلل المالي لرويترز إن حركة الهبوط تزامنت مع موجة بيع ناجمة عن "أسباب نفسية بالدرجة الأولى".

وأضاف الشخص أن هبوط أسعار النفط قد يكون أحد عوامل الهبوط وكذلك انخفاض البورصات الخليجية بالإضافة إلى وجود أسهم ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية وهي تشهد اليوم ولأسباب فنية عملية تصحيح.

وتوقع الشخص أن ترتد البورصة للصعود من جديد خلال الأيام المقبلة "لأن بعض الأسهم وصلت للحد الأدنى" لكن هذا الصعود قد يتبعه موجة جديدة من الهبوط.

وهبطت أسهم بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي 3% وزين 2.35% وأجيليتي 3.2% وكيبكو 5.1%.

بينما ارتفعت أسهم قليلة منها سهم المعامل والأنظمة 6.9% ومواشي 3.85%.

وبلغت القيمة المتداولة 20.9 مليون دينار منها 11.4 مليون دينار للأسهم المقيدة في كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير هالة قنديل)
 