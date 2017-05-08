جي إف اتش البحرينية تستهدف زيادة أصولها المدارة إلى 5-6 مليارات دولار في 2017

الكويت 8 مايو أيار (رويترز) - قالت مجموعة جي إف اتش البحرينية اليوم الاثنين إنها تستهدف زيادة أصولها المدارة إلى ما بين خمسة وستة مليارات دولار هذا العام من 3.5 مليار حاليا.

وأضافت المجموعة التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية في بيان لبورصة الكويت أن هذه الزيادة "ستكون مرهونة بإتمام عدة استحواذات في قطاعي الخدمات المالية والبنية التحتية.

وذكر البيان أن المجموعة تدرس صفقة أو صفقتي استحواذ في القطاع المالي بقيمة تتراوح بين 100 و200 مليون دولار في 2017.