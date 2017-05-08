لمحة -الأسهم الكويتية تصعد صباحا وتعوض بعض خسائر أمس
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* المؤشر الكويتي الرئيسي يرتفع صباحا 0.78 بالمئة إلى 6615.7 نقطة وكويت 15 للأسهم القيادية يرتفع 0.55 بالمئة إلى 888.5 نقطة.
* المؤشر الكويتي الرئيسي هبط أمس 2.8 بالمئة ومؤشر كويت 15 نزل 2.5 بالمئة عند الإغلاق.
* ارتفاع أسهم بنك الكويت الوطني 1.5 بالمئة وأجيليتي 1.7 بالمئة والمباني 1.2 بالمئة وبيت التمويل الكويتي 1.0 بالمئة وكيبكو 1.35 بالمئة.
* هبوط أسهم بنك الخليج 0.8 بالمئة والساحل 2.3 بالمئة ولوجستيك 3.3 بالمئة.
* إجمالي القيمة المتداولة 2.3 مليون دينار بعد مرور نصف ساعة على بدء الجلسة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير إسلام يحيى)
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